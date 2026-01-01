Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Ống phun đôi, 960 mm | Kärcher

    Kärcher spray lance with dual nozzles, ergonomic handle, and metal tubing, set against a white background.

    Ống phun đôi, 960 mm

    Mã đơn hàng: 2.112-016.0

    Vòi phun đôi 960 mm để điều chỉnh áp suất thay đổi trên tay cầm ở tốc độ dòng nước tối đa. Thích hợp sử dụng trong nông nghiệp (ví dụ: làm sạch chuồng trại).
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