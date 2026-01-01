Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Ống phun gầm | Kärcher

    Kärcher underbody cleaner with a long handle, angled nozzle, and single wheel on a white background.

    Ống phun gầm

    Mã đơn hàng: 4.760-245.0

    Ống bằng thép không gỉ cho phép làm sạch vòm và bánh xe hiệu quả và dễ dàng. Không cần vòi phun áp lực cao.
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