Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Ống phun linh hoạt, 1050 mm | Kärcher

    Kärcher telescopic spray lance with a curved nozzle and ergonomic grip, set against a plain white background.

    Ống phun linh hoạt, 1050 mm

    Mã đơn hàng: 4.112-035.0

    Ống phun linh hoạt 1050 mm với độ uốn cong thay đổi từ 20° đến 140°, lý tưởng để làm sạch các khu vực khó tiếp cận, ví dụ: máng xối.
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