Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Ống phun mở rộng, 1000 mm | Kärcher

    Long stainless steel lance with a grey connector on one end and a nozzle on the other, used for high-pressure cleaning.

    Ống phun mở rộng, 1000 mm

    Mã đơn hàng: 4.112-048.0

    Vòi phun mở rộng với kết nối EASY!Lock. Độ dài 1000mm.
    Yêu cầu báo giá