Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Ống phun thay thế 600mm | Kärcher

    Kärcher extension lance with black handle and silver nozzle, isolated on a white background.

    Ống phun thay thế 600mm

    Mã đơn hàng: 9.751-140.0

    Vòi phun sơn kẽm 600mm với kết nối vít tay. Không thể xoay.
    Yêu cầu báo giá