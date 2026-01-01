Pad con lăn, Cứng, Xanh lá, 350 mm | Kärcher

Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Mã đơn hàng: 6.369-052.0Pad con lăn mài mòn màu xanh lá cây để làm sạch sâu, cũng như loại bỏ bụi bẩn bám dính trên lớp trải sàn không có kết cấu.
Màu sắc
Xanh lá
Chiều dài (mm)
350
cấp độ cứng
Cứng
Số lượng (Unit)
1
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
0.365
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com