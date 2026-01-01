Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Pad con lăn, Cứng, Xanh lá, 350 mm | Kärcher

    Green cylindrical brush roller with textured surface and white core, set against a plain white background.

    Pad con lăn, Cứng, Xanh lá, 350 mm

    Mã đơn hàng: 6.369-052.0

    Pad con lăn mài mòn màu xanh lá cây để làm sạch sâu, cũng như loại bỏ bụi bẩn bám dính trên lớp trải sàn không có kết cấu.
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