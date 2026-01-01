Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Pad, Cứng, Đen, 356 mm, 5 Unit | Kärcher

    Black circular scrubbing pad with textured surface, viewed from above on a white background.

    Pad, Cứng, Đen, 356 mm, 5 Unit

    Mã đơn hàng: 6.369-001.0

    5 miếng pad, cứng, màu đen, đường kính 356 mm. Để loại bỏ bụi bẩn cứng đầu và làm sạch cơ bản. Thích hợp cho, ví dụ: D 65.
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