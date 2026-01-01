Pad, cứng trung bình, Xanh lá, 356 mm, 5 Unit | Kärcher

Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Mã đơn hàng: 6.369-002.05 miếng pad, cứng trung bình, màu xanh lục. Đường kính 356 mm. Để loại bỏ bụi bẩn cứng đầu và làm sạch cơ bản. Thích hợp cho, ví dụ: D 65.
Màu sắc
Xanh lá
Đường kính (mm)
356
cấp độ cứng
cứng trung bình
Số lượng (Unit)
5
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
1.05
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com