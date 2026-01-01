Pad Mê-la-min, 356 mm, 2 Unit | Kärcher

Bộ pad Melamine đường kính 356 mm. Được thiết kế đặc biệt để sử dụng với máy chà sàn liên hợp B 60 W, B 80 W, B 95 RS và B 90 R với đầu bàn chải đĩa D 65 của chúng tôi. Tấm pad melamine là sản phẩm lý tưởng để làm sạch triệt để, nhẹ nhàng và tiết kiệm chi phí cho tất cả các bề mặt có kết cấu và vi xốp, chẳng hạn như gạch đá mỹ nghệ, đá tự nhiên và đá nhân tạo.