Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Pad Mê-la-min, 356 mm, 2 Unit | Kärcher

    Circular white cleaning pad with a textured surface and a central hole, viewed from a side angle.

    Pad Mê-la-min, 356 mm, 2 Unit

    Mã đơn hàng: 6.371-021.0

    Bộ pad Melamine với đường kính 356 mm cho máy chà sàn liên hợp B 60 W, B 80 W, B 95 RS và B 90 R của chúng tôi với đầu bàn chải đĩa D 65 của chúng tôi. Để làm sạch hiệu quả các bề mặt vi xốp.
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