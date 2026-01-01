Pad Mê-la-min, 356 mm, 2 Unit | Kärcher

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Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Mã đơn hàng: 6.371-021.0Bộ pad Melamine với đường kính 356 mm cho máy chà sàn liên hợp B 60 W, B 80 W, B 95 RS và B 90 R của chúng tôi với đầu bàn chải đĩa D 65 của chúng tôi. Để làm sạch hiệu quả các bề mặt vi xốp.
Số lượng (Unit)
2
Đường kính (mm)
356
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
0.55
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com