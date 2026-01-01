Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Pad, mềm trung bình, Đỏ, 356 mm, 5 Unit | Kärcher

    Round, dark red floor cleaning pad with a central hole, presented on a white background.

    Pad, mềm trung bình, Đỏ, 356 mm, 5 Unit

    Mã đơn hàng: 6.369-003.0

    5 miếng pad, mềm vừa, màu đỏ, đường kính 356 mm. Để làm sạch tất cả các sàn.
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