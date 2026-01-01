Pad, mềm trung bình, Đỏ, 356 mm, 5 Unit | Kärcher

Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Mã đơn hàng: 6.369-003.05 miếng pad, mềm vừa, màu đỏ, đường kính 356 mm. Để làm sạch tất cả các sàn.
Màu sắc
Đỏ
Đường kính (mm)
356
cấp độ cứng
mềm trung bình
Số lượng (Unit)
5
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
0.876
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com