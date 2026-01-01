PartsPro Cleaner Extra, powder RM 63 | Kärcher

Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
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Mã đơn hàng: 6.295-255.0Loại bỏ ngay cả những vết bẩn cứng đầu nhất như dầu, mỡ, dầu bôi trơn, bồ hóng, v.v ... Để làm sạch các bộ phận không nhạy cảm với kiềm, như động cơ, hộp số, phần cứng nhỏ, vật đúc, v.v.
Kích thước đóng gói (Kg)
20
Đơn vị gói (Unit)
1
pH
13.2
Trọng lượng (Kg)
20
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
20.325
Kích thước (D x R x C) (mm)
750 x 450 x 120
Product
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
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