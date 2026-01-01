Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    PartsPro Cleaner Extra, powder RM 63 | Kärcher

    Large white bag with a label featuring text and images, lying flat on a white surface.

    PartsPro Cleaner Extra, powder RM 63

    Mã đơn hàng: 6.295-255.0

    Loại bỏ ngay cả những vết bẩn cứng đầu nhất như dầu, mỡ, dầu bôi trơn, bồ hóng, v.v ... Để làm sạch các bộ phận không nhạy cảm với kiềm, như động cơ, hộp số, phần cứng nhỏ, vật đúc, v.v.
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