PartsPro Cleaner Extra, powder RM 63 | Kärcher

Mã đơn hàng : 6.295-255.0

Loại bỏ ngay cả những vết bẩn cứng đầu nhất như dầu, mỡ, dầu bôi trơn, bồ hóng, v.v ... Để làm sạch các bộ phận không nhạy cảm với kiềm, như động cơ, hộp số, phần cứng nhỏ, vật đúc, v.v.