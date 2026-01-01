PartsPro Cleaner PC Bio 10

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Quốc gia: Việt Nam
Đừng bỏ lỡ! Ưu đãi siêu hấp dẫn đang diễn ra từ 18/06 - 30/06/2026 khám phá ngay!
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Mã đơn hàng: 6.295-260.0Chất làm sạch hoạt tính sinh học, gốc nước, pH trung tính, thân thiện với da và không dung môi. Đặc biệt thích hợp cho các xưởng và công ty dịch vụ để loại bỏ dầu, mỡ và bồ hóng từ các bộ phận.
Kích thước đóng gói (l)
20
Đơn vị gói (Unit)
1
pH
7
Trọng lượng (Kg)
20.34
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
21
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