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    White Kärcher PartsPro Professional PC Bio 10 container with label showing cleaning action.

    PartsPro Cleaner PC Bio 10

    Mã đơn hàng: 6.295-260.0

    Chất làm sạch hoạt tính sinh học, gốc nước, pH trung tính, thân thiện với da và không dung môi. Đặc biệt thích hợp cho các xưởng và công ty dịch vụ để loại bỏ dầu, mỡ và bồ hóng từ các bộ phận.
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