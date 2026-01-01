Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Phụ kiện phun ướt có kiểm soát dòng chảy (không có đầu phun) | Kärcher

    Kärcher pipe cleaning set with a long metal nozzle and coiled transparent hose, featuring a brass connector.

    Phụ kiện phun ướt có kiểm soát dòng chảy (không có đầu phun)

    Mã đơn hàng: 4.762-010.0

    Dễ dàng loại bỏ sơn, rỉ sét và cáu cặn: Phụ kiện phun ướt Karcher với bộ điều khiển lưu lượng để bổ sung chất mài mòn khi phun tia áp suất cao.
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