Phụ kiện phun ướt có kiểm soát dòng chảy (không có đầu phun) | Kärcher

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Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Mã đơn hàng: 4.762-010.0Dễ dàng loại bỏ sơn, rỉ sét và cáu cặn: Phụ kiện phun ướt Karcher với bộ điều khiển lưu lượng để bổ sung chất mài mòn khi phun tia áp suất cao.
Ren kết nối
M22 x 1,5
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
3.97
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
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