Phụ kiện phun ướt không có kiểm soát dòng chảy (không có đầu phun) | Kärcher

Dễ dàng loại bỏ sơn, rỉ sét và cáu cặn: Phụ kiện phun ướt Karcher với bộ điều khiển lưu lượng để bổ sung chất mài mòn khi phun tia áp suất cao. Phụ kiện phun ướt phù hợp với vòi phun (thay thế đầu phun áp suất cao). Với kiểm soát dòng chảy.