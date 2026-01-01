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    Yellow Kärcher PressurePro RM 81 alkaline cleaner container with label showing cleaning images.

    PressurePro Active Cleaner, alkaline RM 81, NTA-free

    Mã đơn hàng: 6.295-556.0

    Hiệu quả cao và nhẹ nhàng thực hiện tập trung làm sạch áp lực cao cho dầu nặng, dầu mỡ và ngâm khoáng. Thích hợp để làm sạch phương tiện, bạt và động cơ.
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