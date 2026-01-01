PressurePro Active Cleaner, neutral RM 55 | Kärcher

Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
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Mã đơn hàng: 6.295-411.0Tập trung chất lỏng cao áp đa năng, nhẹ nhàng để loại bỏ dầu mỡ, dầu và ô nhiễm khí thải. Lý tưởng để làm sạch mặt tiền và bề mặt nhạy cảm.
Kích thước đóng gói (l)
20
Đơn vị gói (Unit)
1
pH
10
Trọng lượng (Kg)
20.12
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
21.985
Kích thước (D x R x C) (mm)
250 x 230 x 420
Product
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
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