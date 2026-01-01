PressurePro Foam Cleaner, acidic RM 59 | Kärcher

Chất tẩy rửa tạo bọt PressurePro RM 59 có tính axit của Kärcher không chứa chất tạo màu và mùi hương, đồng thời chứa sự kết hợp mạnh mẽ giữa axit formic và axit xitric tự nhiên giúp loại bỏ đáng kể vết bẩn cực kỳ cứng đầu khi tương tác với các chất hoạt động bề mặt tạo bọt. Để đạt được điều này, chất tẩy rửa tạo thành một lớp bọt ổn định (ngay cả trên các bề mặt thẳng đứng) với khả năng làm sạch chuyên sâu, tuy nhiên vẫn dễ dàng rửa sạch. Dư lượng của đá sữa và đá bia, rỉ sét, dầu mỡ, protein, vôi và ô nhiễm khoáng chất khác hoặc cặn phun, ví dụ như thuốc trừ sâu, sẽ được loại bỏ mà không để lại dấu vết. Với PressurePro RM 57, RM 58 và RM 59, Kärcher cung cấp nhiều loại chất tẩy rửa bằng bọt cho các ứng dụng áp suất cao trong ngành chế biến thực phẩm, nhà bếp ẩm thực, phục vụ ăn uống, căng tin, nhà bếp lớn, cửa hàng bán thịt, lò mổ và tiệm bánh,... tuân thủ chứng chỉ HACCP từ Institut Fresenius. Tùy theo yêu cầu và mục đích sử dụng, chúng phù hợp để làm sạch bề mặt, tường, sàn, dây đai vận chuyển, máy móc, thiết bị, hộp, bồn, thùng thực phẩm cũng như kho lạnh.