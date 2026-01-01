Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    PressurePro Foam Cleaner, acidic RM 59 | Kärcher

    Kärcher RM 59 detergent container with label detailing product information, featuring a white and yellow design.

    PressurePro Foam Cleaner, acidic RM 59

    Mã đơn hàng: 6.295-192.0

    Dễ dàng loại bỏ các cặn và lớp phủ cứng đầu như vôi, rỉ sét, dầu mỡ, protein, đá bia và đá sữa trên gạch và hộp đựng. Chăn xốp rất ổn định đảm bảo hiệu quả làm sạch chuyên sâu trên tất cả các bề mặt.
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