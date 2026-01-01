PressurePro Foam Cleaner, acidic RM 59 | Kärcher

Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
Bảo mật thanh toán
Mã đơn hàng: 6.295-192.0Dễ dàng loại bỏ các cặn và lớp phủ cứng đầu như vôi, rỉ sét, dầu mỡ, protein, đá bia và đá sữa trên gạch và hộp đựng. Chăn xốp rất ổn định đảm bảo hiệu quả làm sạch chuyên sâu trên tất cả các bề mặt.
Kích thước đóng gói (l)
20
Đơn vị gói (Unit)
1
pH
2
Trọng lượng (Kg)
21.225
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
21.998
Kích thước (D x R x C) (mm)
260 x 237 x 430
Product
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
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