Đừng bỏ lỡ! Ưu đãi siêu hấp dẫn đang diễn ra từ 18/06 - 30/06/2026 khám phá ngay!

    Yellow container of Kärcher RM 58 cleaning solution with label detailing product information.

    PressurePro Foam Cleaner, alkaline RM 58

    Mã đơn hàng: 6.295-100.0

    Loại bỏ đáng tin cậy các vết bẩn dầu mỡ, dầu và protein cứng đầu cũng như dư lượng thực phẩm trên gạch và hộp đựng. Chăn xốp cho phép thời gian tiếp xúc lâu cho hành động làm sạch chuyên sâu trên các bề mặt thẳng đứng.
    Yêu cầu báo giá