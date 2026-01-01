PressurePro Foam Cleaner, alkaline RM 58

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Quốc gia: Việt Nam
Đừng bỏ lỡ! Ưu đãi siêu hấp dẫn đang diễn ra từ 18/06 - 30/06/2026 khám phá ngay!
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Mã đơn hàng: 6.295-100.0Loại bỏ đáng tin cậy các vết bẩn dầu mỡ, dầu và protein cứng đầu cũng như dư lượng thực phẩm trên gạch và hộp đựng. Chăn xốp cho phép thời gian tiếp xúc lâu cho hành động làm sạch chuyên sâu trên các bề mặt thẳng đứng.
Kích thước đóng gói (l)
20
Đơn vị gói (Unit)
1
pH
13
Trọng lượng (Kg)
21.28
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
22.198
Kích thước (D x R x C) (mm)
260 x 237 x 430
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