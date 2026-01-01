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    Kärcher carpet cleaner with a long handle and transparent nozzle, featuring a grey body and yellow accents.

    Máy làm sạch dạng phun

    Puzzi 10/1

    Mã đơn hàng: 1.100-130.0

    • Công nghệ bơm và động cơ mạnh mẽ, thùng chứa 2 trong 1 có thể tháo rời