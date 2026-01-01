Đừng bỏ lỡ! Ưu đãi siêu hấp dẫn đang diễn ra từ 18/06 - 30/06/2026 khám phá ngay!

    Kärcher carpet cleaner with transparent lid, grey body, yellow accents, and attached hose and wand.

    Máy làm sạch dạng phun

    Puzzi 10/2 Adv

    Mã đơn hàng: 1.193-120.0

    Máy làm sạch bằng phương pháp phun & hút Puzzi 10/2 Bao gồm khoang chứa hóa chất & nước sạch, móc treo phụ kiện, thao tác phun và hút có thể được điều chỉnh trên tay cầm.
    Yêu cầu báo giá