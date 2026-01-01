Máy làm sạch bằng phương pháp phun & hút Puzzi 10/2 Adv. Với lực phun lên đến 2 bar. Bên cạnh đó còn cho phép xác định lượng hóa chất phù hợp, giúp ngăn chặn lượng hóa chất dư thừa khi thao tác trên thảm và sofa. Bao gồm khoang chứa hóa chất & nước sạch, móc treo phụ kiện, thao tác phun và hút có thể được điều chỉnh trên tay cầm. Công suất mạnh mẽ giúp nâng cao hiệu quả làm sạch.

Hiệu suất làm sạch vượt trội Làm sạch sâu, hoàn hảo trên bề mặt dệt. Khô nhanh giúp các bề mặt có thể nhanh chóng được sử dụng lại nhờ hiệu suất hút ngược tuyệt vời. Kết quả làm sạch tuyệt vời với hiệu ứng trước và sau có thể nhìn thấy được. Bộ phụ kiện làm sạch thảm đa chức năng Đầu hút linh hoạt cho góc hút tối ưu và kết quả làm khô tối đa. Đầu hút sàn rộng 240 mm với ống phun/hút tích hợp Tay cầm hai tay công thái học mang lại sự thoải mái cho người dùng. Thùng chứa nước 2 trong 1 thông minh có thể tháo rời Nhanh chóng và đơn giản để đổ đầy bình nước sạch. Thuận tiện và đơn giản để loại bỏ nước bẩn. Dễ dàng vận hành chỉ với 2 nút bấm Không cần cúi xuống: công tắc on/off chuyển đổi tốc độ và dễ sử dụng. Phương pháp nhanh chỉ trong 1 bước: kết hợp phun và hút bụi trong một thao tác. Phương pháp 2 bước: Xịt lên sợi vải và để ngấm – sau đó hút bụi. Móc dây Để bảo quản an toàn cáp nguồn. Thực tế và bảo vệ cáp. Máy có thể vận chuyển và cất giữ dễ dàng, thuận tiện. Ngăn phụ kiện tích hợp Dễ dàng và thoải mái khi vận chuyển và lưu trữ