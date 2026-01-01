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Quốc gia: Việt Nam
Đừng bỏ lỡ! Ưu đãi siêu hấp dẫn đang diễn ra từ 18/06 - 30/06/2026 khám phá ngay!
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Máy làm sạch dạng phun
Mã đơn hàng: 1.193-120.0Máy làm sạch bằng phương pháp phun & hút Puzzi 10/2 Bao gồm khoang chứa hóa chất & nước sạch, móc treo phụ kiện, thao tác phun và hút có thể được điều chỉnh trên tay cầm.
Hiệu suất diện tích tối đa (m²/h)
30 - 45
Lưu lượng khí (l/s)
74
Lực hút (mbar / kPa)
254 / 25.4
Lưu lượng phun (l/min)
2
Áp lực phun (bar)
2
Bình nước sạch/bẩn (l)
10 / 9
Công suất tua-bin (W)
1250
Công suất máy bơm (W)
80
Điện áp (V)
220 - 240
Màu sắc
Màu than
Trọng lượng chưa gắn phụ kiện (Kg)
11.5
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
16.88
Kích thước (D x R x C) (mm)
705 x 320 x 435
Phạm vi cung cấp
Thiết bị
Hướng dẫn sử dụng
Hướng dẫn sử dụng
Các lĩnh vực ứng dụng