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    Kärcher carpet cleaner with grey and yellow design, featuring a handle, hose, and transparent nozzle.

    Máy làm sạch dạng phun

    Puzzi 30/4

    Mã đơn hàng: 1.101-120.0

    Máy hút phun Puzzi 30/4 là giải pháp vệ sinh kinh tế cho các bề mặt thảm rộng, cho phép thực hiện công việc vệ sinh vừa an toàn vừa hiệu quả, lại rất nhanh chóng và không gây mệt mỏi.
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