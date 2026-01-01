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Quốc gia: Việt Nam
Đừng bỏ lỡ! Ưu đãi siêu hấp dẫn đang diễn ra từ 18/06 - 30/06/2026 khám phá ngay!
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Máy làm sạch dạng phun
Mã đơn hàng: 1.101-120.0Máy hút phun Puzzi 30/4 là giải pháp vệ sinh kinh tế cho các bề mặt thảm rộng, cho phép thực hiện công việc vệ sinh vừa an toàn vừa hiệu quả, lại rất nhanh chóng và không gây mệt mỏi.
Hiệu suất diện tích tối đa (m²/h)
60 - 75
Lưu lượng khí (l/s)
74
Lực hút (mbar / kPa)
254 / 25.4
Lưu lượng phun (l/min)
3
Áp lực phun (bar)
4
Bình nước sạch/bẩn (l)
30 / 15
Công suất tua-bin (W)
1200
Công suất máy bơm (W)
70
Điện áp (V)
220 - 240
Tần số (Hz)
50 - 60
Chiều dài dây điện (m)
15
Màu sắc
Màu than
Trọng lượng chưa gắn phụ kiện (Kg)
26
Kích thước (D x R x C) (mm)
580 x 460 x 930
Phạm vi cung cấp
Thiết bị