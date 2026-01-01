Máy làm sạch dạng phun Puzzi 8/1 Anniversary Edition | Kärcher

Kỷ niệm 90 năm thành lập Kärcher: Máy làm sạch thảm, nệm công nghiệp Puzzi 8/1 phiên bản giới hạn, với màu đen cá tính giúp làm sạch đồ nội thất và loại bỏ vết bẩn trên bề mặt vải một cách ấn tượng với hiệu quả làm sạch vượt trội và phù hợp làm sạch cùng hiệu suất cao. Máy làm sạch thảm, nệm nhỏ gọn phun dung dịch làm sạch sâu vào các sợi vải và sau đó hút ngược trở lại cùng với bụi bẩn đã loại bỏ. Hiệu suất hút hiệu quả đảm bảo bề mặt vải khô nhanh và có thể đi lại được ngay. Điều này làm cho máy phù hợp với nhu cầu cao của các chuyên gia làm sạch trong ngành khách sạn và dịch vụ ăn uống hay trong ngành detailing nội thất xe hơi. Đầu phun hút làm sạch sofa cực nhỏ gọn giúp vệ sinh dễ dàng hơn ở những không gian chật hẹp. Nhờ trọng lượng nhẹ và tay cầm tiện dụng, máy làm sạch thảm nệm mạnh mẽ có thể dễ dàng vận chuyển bằng một tay. Các nút nhấn lớn có thể vận hành bằng tay hoặc chân cũng làm tăng sự tiện lợi cho người dùng. Nắp máy và vòi phun cầm tay trong suốt để có thể nhìn rõ nước bẩn hơn. Trọn bộ phụ kiện của máy phiên bản kỷ niệm cũng bao gồm 16 viên giặt nén CarpetPro Cleaner iCapsol RM 760.

Hiệu suất làm sạch vượt trội Làm sạch sâu, hoàn hảo trên bề mặt dệt. Khô nhanh giúp các bề mặt có thể nhanh chóng được sử dụng lại nhờ hiệu suất hút ngược tuyệt vời. Kết quả làm sạch tuyệt vời với hiệu ứng trước và sau có thể nhìn thấy được. Đầu hút vải bọc cực ngắn và được thiết kế tiện dụng Tay cầm và công tắc áp suất có thể được vận hành chỉ bằng một ngón tay. Hình dạng nút vặn cho phép giữ các vị trí khác nhau Ống ngậm vòi phun màu đỏ đảm bảo tiêu thụ nước hiệu quả. Trọng lượng nhẹ và thiết kế nhỏ gọn, chắc chắn Vận chuyển dễ dàng, cũng bằng một tay qua các gờ và bậc thang. Được thiết kế để sử dụng trong thời gian dài không gây mỏi. Tuổi thọ dài đảm bảo hiệu quả cao. Thùng chứa nước 2 trong 1 thông minh có thể tháo rời Nhanh chóng và đơn giản để đổ đầy bình nước sạch. Thuận tiện và đơn giản để loại bỏ nước bẩn. Khởi động nhanh cho thao tác đơn giản. Dễ dàng vận hành chỉ với 2 nút bấm Không cần cúi xuống: công tắc on/off chuyển đổi tốc độ và dễ sử dụng. Phương pháp nhanh chỉ trong 1 bước: kết hợp phun và hút bụi trong một thao tác. Phương pháp 2 bước: Xịt lên sợi vải và để ngấm – sau đó hút bụi. Bánh sau lớn và con lăn xoay 360° linh hoạt Vận hành dễ dàng ngay cả trên bề mặt không bằng phẳng. Động cơ đặc biệt và linh hoạt xử lý khi làm sạch Dây điện được móc gọn Để bảo quản an toàn cáp nguồn. Thực tế và bảo vệ cáp. Máy có thể vận chuyển và cất giữ dễ dàng, thuận tiện. Thùng chứa nước sạch lớn Thuận tiện, an toàn và nhanh chóng chứa đầy nước sạch. Chỉ số báo mức tối đa có thể nhìn thấy rõ ràng. Không bị đổ nước khi kéo hoặc đẩy máy về phía sau. Bộ lưu trữ tích hợp đầy đủ phụ kiện vòi phun Nhờ thiết kế kẹp, vòi vải bọc luôn trong tầm tay. Lưu trữ an toàn ngay cả trong quá trình vận chuyển.