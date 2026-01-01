Máy làm sạch dạng phun Puzzi 8/1 Go!Further | Kärcher

Máy phun hút Puzzi 8/1 Go!Further phiên bản giới hạn màu đen, được làm từ 44% nhựa tái chế¹⁾, đi kèm với các phụ kiện độc quyền và một chai dung dịch tẩy rửa RM 764N OA 1 lít. Máy phun hút giúp làm sạch nệm bọc và đánh bay vết bẩn trên các bề mặt vải, mang lại hiệu quả sạch sâu và an toàn cho sức khỏe, đồng thời ghi điểm với khả năng tiết kiệm chi phí vượt trội. Độ sạch sâu được đạt được nhờ cơ chế phun dung dịch làm sạch sâu vào từng sợi vải và sau đó hút ngược lại cùng bụi bẩn đã được làm bong. Khả năng hút hiệu quả còn giúp bề mặt khô nhanh và có thể sử dụng lại trong thời gian ngắn. Máy phun hút đáp ứng được các yêu cầu khắt khe của các chuyên gia làm sạch trong ngành khách sạn, dịch vụ ăn uống cũng như dọn dẹp nội thất xe. Đầu hút nệm bọc tiêu chuẩn với thiết kế cực ngắn giúp việc làm sạch dễ dàng ngay cả trong những không gian hẹp. Trọng lượng nhẹ kết hợp với tay cầm công thái học cho phép vận chuyển dễ dàng chỉ bằng một tay. Nắp máy và đầu hút cầm tay trong suốt giúp người dùng quan sát rõ lượng nước bẩn được hút lên.

Hiệu suất làm sạch vượt trội Làm sạch sâu, hoàn hảo trên bề mặt dệt. Khô nhanh giúp các bề mặt có thể nhanh chóng được sử dụng lại nhờ hiệu suất hút ngược tuyệt vời. Kết quả làm sạch tuyệt vời với hiệu ứng trước và sau có thể nhìn thấy được. Đầu hút vải bọc cực ngắn và được thiết kế tiện dụng Tay cầm và công tắc áp suất có thể được vận hành chỉ bằng một ngón tay. Hình dạng nút vặn cho phép giữ các vị trí khác nhau Ống ngậm vòi phun màu đỏ đảm bảo tiêu thụ nước hiệu quả. Tính năng bền vững Thiết kế với 44% nhựa tái chế¹⁾. Trọng lượng nhẹ và thiết kế nhỏ gọn, chắc chắn Vận chuyển dễ dàng, cũng bằng một tay qua các gờ và bậc thang. Được thiết kế để sử dụng trong thời gian dài không gây mỏi. Tuổi thọ dài đảm bảo hiệu quả cao. Thùng chứa 2 trong 1 màu đen, thông minh, có thể tháo rời Nhanh chóng và đơn giản để đổ đầy bình nước sạch. Thuận tiện và đơn giản để loại bỏ nước bẩn. Hình minh họa mô tả hướng dẫn được in trên thân máy giúp vận hành trực quan. Dễ dàng vận hành chỉ với 2 nút bấm Không cần cúi xuống: công tắc on/off chuyển đổi tốc độ và dễ sử dụng. Phương pháp nhanh chỉ trong 1 bước: kết hợp phun và hút bụi trong một thao tác. Phương pháp 2 bước: Xịt lên sợi vải và để ngấm – sau đó hút bụi. Bánh sau lớn và con lăn xoay 360° linh hoạt Vận hành dễ dàng ngay cả trên bề mặt không bằng phẳng. Động cơ đặc biệt và linh hoạt xử lý khi làm sạch Dây điện được móc gọn Để bảo quản an toàn cáp nguồn. Thực tế và bảo vệ cáp. Máy có thể vận chuyển và cất giữ dễ dàng, thuận tiện. Thùng chứa nước sạch lớn Thuận tiện, an toàn và nhanh chóng chứa đầy nước sạch. Chỉ số báo mức tối đa có thể nhìn thấy rõ ràng. Không bị đổ nước khi kéo hoặc đẩy máy về phía sau. Bộ lưu trữ tích hợp đầy đủ phụ kiện vòi phun Nhờ thiết kế kẹp, vòi vải bọc luôn trong tầm tay. Lưu trữ an toàn ngay cả trong quá trình vận chuyển.