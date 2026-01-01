Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Máy làm sạch dạng phun Puzzi 8/1 Go!Further | Kärcher

    Giá tốt
    Kärcher carpet cleaner with hose attachment and a bottle of cleaning solution on a white background.

    Máy làm sạch dạng phun

    Puzzi 8/1 Go!Further

    Mã đơn hàng: 1.100-249.0

    • Máy phun hút phiên bản giới hạn màu đen với 44% nhựa tái chế¹⁾
    • Công nghệ bơm và động cơ mạnh mẽ, thùng chứa 2 trong 1 có thể tháo rời
    ¹⁾
    Chỉ bao gồm thân máy, tất cả các bộ phận bằng nhựa và không kèm theo phụ kiện.