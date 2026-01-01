Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Máy làm sạch dạng phun Puzzi 8/1 | Kärcher

    Kärcher spray extraction cleaner, grey and yellow, with a clear water tank, flexible hose, and hand nozzle, on a white background.

    Máy làm sạch dạng phun

    Puzzi 8/1

    Mã đơn hàng: 1.100-240.0

    • Công nghệ bơm và động cơ mạnh mẽ, thùng chứa 2 trong 1 có thể tháo rời
    Yêu cầu báo giá