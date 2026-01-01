Máy làm sạch dạng phun Puzzi 8/1 | Kärcher

Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
Bảo mật thanh toán
Máy làm sạch dạng phun
Mã đơn hàng: 1.100-240.0
Hiệu suất diện tích tối đa (m²/h)
12 - 18
Lưu lượng khí (l/s)
71
Lực hút (mbar / kPa)
270 / 27
Lưu lượng phun (l/min)
1
Áp lực phun (bar)
1
Bình nước sạch/bẩn (l)
8 / 7
Công suất tua-bin (W)
1200
Công suất máy bơm (W)
40
Số pha (Ph)
1
Điện áp (V)
220 - 240
Tần số (Hz)
50 - 60
Độ ồn (dB(A))
71
Chiều dài dây điện (m)
7.5
Màu sắc
Màu than
Trọng lượng chưa gắn phụ kiện (Kg)
8.6
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
11.398
Kích thước (D x R x C) (mm)
524 x 332 x 442
Phạm vi cung cấp
Thiết bị
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
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