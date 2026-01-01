Máy làm sạch dạng phun Puzzi 8/1 | Kärcher

Mạnh mẽ, bền bỉ và hiệu quả: Máy làm sạch thảm/ nệm/ sofa Puzzi 8/1 của Kärcher làm sạch vải bọc và loại bỏ vết bẩn khỏi bề mặt vải với kết quả làm sạch vượt trội, nhanh chóng và hiệu quả cao. Thiết bị dùng nguyên tắc phun chất làm sạch vào sâu trong sợi dệt để làm mềm vết bẩn và được loại bỏ bằng cách hút ngược lại. Hiệu suất hút ngược tuyệt vời này cũng đảm bảo làm khô nhanh đồng nghĩa là các bề mặt dệt có thể được sử dụng lại nhanh chóng – lý tưởng cho nhu cầu làm sạch công nghiệp trong lĩnh vực khách sạn hoặc làm sạch nội thất xe. Cũng có thể sử dụng tay cầm giặt ghế ngắn (phụ kiện tiêu chuẩn) để làm sạch thuận tiện, tiện dụng trong không gian hẹp. Nhờ trọng lượng nhẹ và tay cầm tiện dụng, máy làm sạch thảm có thể dễ dàng vận chuyển bằng một tay. Nút bấm lớn có thể thao tác bằng tay hoặc chân, tăng sự thuận tiện cho người sử dụng. Nắp thiết bị và tay cầm với thiết kế trong suốt, dễ dàng quan sát nước bẩn trong quá trình giặt hơn.

Hiệu suất làm sạch vượt trội Làm sạch sâu, hoàn hảo trên bề mặt dệt. Khô nhanh giúp các bề mặt có thể nhanh chóng được sử dụng lại nhờ hiệu suất hút ngược tuyệt vời. Kết quả làm sạch tuyệt vời với hiệu ứng trước và sau có thể nhìn thấy được. Đầu hút vải bọc cực ngắn và được thiết kế tiện dụng Tay cầm và công tắc áp suất có thể được vận hành chỉ bằng một ngón tay. Hình dạng nút vặn cho phép giữ các vị trí khác nhau Ống ngậm vòi phun màu đỏ đảm bảo tiêu thụ nước hiệu quả. Trọng lượng nhẹ và thiết kế nhỏ gọn, chắc chắn Vận chuyển dễ dàng, cũng bằng một tay qua các gờ và bậc thang. Được thiết kế để sử dụng trong thời gian dài không gây mỏi. Tuổi thọ dài đảm bảo hiệu quả cao. Thùng chứa nước 2 trong 1 thông minh có thể tháo rời Nhanh chóng và đơn giản để đổ đầy bình nước sạch. Thuận tiện và đơn giản để loại bỏ nước bẩn. Khởi động nhanh cho thao tác đơn giản. Dễ dàng vận hành chỉ với 2 nút bấm Không cần cúi xuống: công tắc on/off chuyển đổi tốc độ và dễ sử dụng. Phương pháp nhanh chỉ trong 1 bước: kết hợp phun và hút bụi trong một thao tác. Phương pháp 2 bước: Xịt lên sợi vải và để ngấm – sau đó hút bụi. Bánh sau lớn và con lăn xoay 360° linh hoạt Vận hành dễ dàng ngay cả trên bề mặt không bằng phẳng. Động cơ đặc biệt và linh hoạt xử lý khi làm sạch Dây điện được móc gọn Để bảo quản an toàn cáp nguồn. Thực tế và bảo vệ cáp. Máy có thể vận chuyển và cất giữ dễ dàng, thuận tiện. Thùng chứa nước sạch lớn Thuận tiện, an toàn và nhanh chóng chứa đầy nước sạch. Chỉ số báo mức tối đa có thể nhìn thấy rõ ràng. Không bị đổ nước khi kéo hoặc đẩy máy về phía sau. Bộ lưu trữ tích hợp đầy đủ phụ kiện vòi phun Nhờ thiết kế kẹp, vòi vải bọc luôn trong tầm tay. Lưu trữ an toàn ngay cả trong quá trình vận chuyển.