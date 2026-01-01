Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Quick-fitting pipe union plug nipple tra | Kärcher

    Metal adapter with threaded end and smooth cylindrical body, isolated on white background.

    Quick-fitting pipe union plug nipple tra

    Mã đơn hàng: 2.115-001.0

    Khớp nối đực bằng thép không gỉ cứng cho khớp nối nhanh 6.401-458. Với ren ngoài M 22 x 1.5.
    Yêu cầu báo giá