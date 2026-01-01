Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Hệ thống hút bụi công nghiệp RE 9/30 3,2m² Es | Kärcher

    Kärcher industrial vacuum cleaner with a cylindrical body, mounted on wheels, featuring a hose and control panel.

    Hệ thống hút bụi công nghiệp

    RE 9/30 3,2m² Es

    Thiết bị này yêu cầu hướng dẫn sử dụng.

    Mã đơn hàng: 9.987-920.0

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