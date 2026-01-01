Hệ thống hút bụi công nghiệp RE 9/30 3,2m² Handrüttler | Kärcher

Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
Bảo mật thanh toán
Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
Bảo mật thanh toán
Hệ thống hút bụi công nghiệp
Thiết bị này yêu cầu hướng dẫn sử dụng.
Mã đơn hàng: 9.987-840.0
Số pha (Ph)
3
Điện áp (V)
400
Tần số (Hz)
50
Lưu lượng khí (l/s / m³/h)
250 / 900
Lực hút (mbar / kPa)
48 / 4.8
Dung tích thùng chứa (l)
100
Vật liệu thùng chứa
Kim loại
Công suất đầu vào định mức (kW)
3
Loại hút bụi
Điện
Diẹn tích màng lọc (m²)
3.2
Độ ồn (dB(A))
64
Loại bụi lọc chính
M
Trọng lượng chưa gắn phụ kiện (Kg)
270
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
270.862
Kích thước (D x R x C) (mm)
1450 x 760 x 1680
Thiết bị
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com