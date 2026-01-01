Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Hệ thống hút bụi công nghiệp RE D | Kärcher

    Kärcher industrial vacuum cleaner with a grey metal body, wheels, and a black handle, set against a white background.

    Hệ thống hút bụi công nghiệp

    RE D

    Thiết bị này yêu cầu hướng dẫn sử dụng.

    Mã đơn hàng: 9.982-506.0

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