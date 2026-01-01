Hệ thống hút bụi công nghiệp RE D | Kärcher

Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
Bảo mật thanh toán
Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
Bảo mật thanh toán
Hệ thống hút bụi công nghiệp
Thiết bị này yêu cầu hướng dẫn sử dụng.
Mã đơn hàng: 9.987-208.0
Lưu lượng khí (l/s / m³/h)
738 / 2655
Kích thước (D x R x C) (mm)
1086 x 1363 x 2667
Độ ồn (dB(A))
68
Nguồn điện (Ph / V / Hz)
3 / 400 / 50
Lực hút (mbar / kPa)
47 / 4.7
Công suất (kW)
5.5
Loại hút bụi
Điện
Dung tích thùng chứa (l)
50
Vật liệu thùng chứa
Kim loại
Diẹn tích màng lọc (m²)
14
Trọng lượng chưa gắn phụ kiện (Kg)
370
Loại bụi lọc chính
M
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
469
Thiết bị
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com