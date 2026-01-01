RM 69** 20l industrial cleaner | Kärcher

Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
Bảo mật thanh toán
Mã đơn hàng: 6.296-050.0Chất tẩy rửa mạnh mẽ, dễ dàng loại bỏ vết dầu, mỡ, muội đèn và vết đất bám cứng đầu ra khỏi bề mặt sàn nhà và khu vực sản xuất, kinh doanh.
Kích thước đóng gói (l)
20
Đơn vị gói (Unit)
1
pH
10
Trọng lượng (Kg)
19.975
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
20.75
Kích thước (D x R x C) (mm)
260 x 237 x 430
Product
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
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