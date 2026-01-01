RM 69** 20l industrial cleaner | Kärcher

Đa năng trong việc vệ sinh sàn và các bề mặt, chất tẩy rửa công nghiệp FloorPro RM 69 từ Kärcher đặc biệt ấn tượng cho việc bảo trì và vệ sinh trung gian các sàn công nghiệp thông thường. Sản phẩm phù hợp cho cả vệ sinh thủ công và sử dụng với máy chà sàn – công thức tạo ít bọt giúp tối ưu hóa dung tích bình của máy. Nó loại bỏ hiệu quả các vết dầu mỡ thường thấy trong các trung tâm logistics và môi trường sản xuất, đồng thời để lại mùi hương tươi mát, dễ chịu. Ngoài ra, chất tẩy rửa kiềm nhẹ, không độc hại và dễ phân tách này lý tưởng cho sàn ESD dẫn điện, sàn bê tông và sàn phủ nhựa epoxy. Các công ty gia công kim loại và xử lý sơn cũng sẽ được hưởng lợi từ công thức không chứa silicone.