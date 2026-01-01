Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    RM 69** 20l industrial cleaner | Kärcher

    Blue container of Kärcher RM 69 cleaning solution with label detailing product information and usage instructions.

    RM 69** 20l industrial cleaner

    Mã đơn hàng: 6.296-050.0

    Chất tẩy rửa mạnh mẽ, dễ dàng loại bỏ vết dầu, mỡ, muội đèn và vết đất bám cứng đầu ra khỏi bề mặt sàn nhà và khu vực sản xuất, kinh doanh.
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