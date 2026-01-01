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    Kärcher robotic vacuum cleaner with a sleek black design and blue LED ring, featuring side brushes for cleaning.

    Giải thưởng và bộ sưu tập độc quyền

    IF Design Award 2025

    Robot hút bụi KIRA CV 50

    Mã đơn hàng: 1.454-500.0

    Máy hút bụi robot KIRA CV 50 tự động đảm nhận công việc hút bụi tốn nhiều thời gian, và chuyên gia làm sạch có thể tập trung vào các nhiệm vụ phức tạp hơn một cách hiệu quả
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