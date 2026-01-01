Robot hút bụi KIRA CV 50

Đừng bỏ lỡ! Ưu đãi siêu hấp dẫn đang diễn ra từ 18/06 - 30/06/2026 khám phá ngay!
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
Bảo mật thanh toán
Quốc gia: Việt Nam
Đừng bỏ lỡ! Ưu đãi siêu hấp dẫn đang diễn ra từ 18/06 - 30/06/2026 khám phá ngay!
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
Bảo mật thanh toán
Mã đơn hàng: 1.454-500.0Máy hút bụi robot KIRA CV 50 tự động đảm nhận công việc hút bụi tốn nhiều thời gian, và chuyên gia làm sạch có thể tập trung vào các nhiệm vụ phức tạp hơn một cách hiệu quả
Nền tảng pin
Nền tảng pin 36V
Điện áp (V)
36
Lực hút (kPa)
19.3
Lưu lượng khí (l/s)
16
Độ ồn (dB(A))
57
Hiệu suất làm sạch lý thuyết (m²/h)
525
Diện tích làm sạch (m²/h)
525
Thời gian hoạt động ở chế độ bình thường (hai pin) (min)
140
Thời gian hoạt động ở chế độ ECO! (hai pin) (min)
210
Bề rộng vận hành thanh hút (mm)
350
Công suất đầu vào định mức (W)
230
Khả năng leo dốc (%)
6
Dung tích thùng chứa (l)
4.5
Tốc độ di chuyển chủ động (km/h)
1.5
Chiều rộng lái xe qua (mm)
650
Chiều cao khoảng sáng gầm (mm)
320
Số lượng pin cần thiết (Unit)
2
Thời gian sạc pin bằng sạc nhanh 80%/100% (min)
58 81
Nguồn cung cấp cho bộ sạc pin (V / Hz)
100 - 240 / 50 - 60
Bản cập nhật phần mềm sẽ được cung cấp cho đến
2031-01-01
Trọng lượng chưa gắn phụ kiện (Kg)
15.38
Trọng lượng (với các phụ kiện) (Kg)
15.382
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
25.119
Kích thước (D x R x C) (mm)
578 x 578 x 300
Phạm vi cung cấp
Thiết bị
Thông tin sản phẩm
Các lĩnh vực ứng dụng