Rotary cleaner head M63E | Kärcher

Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
Bảo mật thanh toán
Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
Bảo mật thanh toán
G3/8″
Bộ truyền động
Điện
Số đầu phun (Unit)
1 4
Lưu lượng (l/h)
3000
Tốc độ quay (rpm)
19
Độ dài thiết lập (mm)
915
Điện áp (V)
24
Tần số (Hz)
50 - 60
Áp lực (bar)
Tối đa 140
độ mở thùng chứa (mm)
65
Nhiệt độ (°C)
Tối đa 90
Trọng lượng (Kg)
4.9
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
7.55
Kích thước (D x R x C) (mm)
1256
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
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