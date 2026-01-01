Máy làm sạch bằng hơi nước SG 4/2 Classic Anniversary Edition | Kärcher

Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
Bảo mật thanh toán
Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
Bảo mật thanh toán
Máy làm sạch bằng hơi nước
Mã đơn hàng: 1.092-303.0Nhỏ gọn và dễ sử dụng: Máy làm sạch bằng hơi nước công nghiệp SG 4/2 Classic Anniversary Edition màu đen với thiết kế hộp để tất cả trong một độc đáo với chức năng VapoHydro để làm sạch nhiều loại vết bẩn mà không cần hóa chất.
Dung tích bình đun (l)
0.5
Dung tích bình chứa (l)
1.5
Áp suất hơi (bar)
4
Công suất gia nhiệt (W)
2250
Nhiệt độ phun (°C)
145
Chiều dài dây điện (m)
5
Điện áp (V)
220 - 240
Tần số (Hz)
50
Màu sắc
Đen
Trọng lượng chưa gắn phụ kiện (Kg)
7.1
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
9.504
Kích thước (D x R x C) (mm)
460 x 298 x 265
Phạm vi cung cấp
Thiết bị
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Thông tin sản phẩm
Hướng dẫn sử dụng
Hướng dẫn sử dụng
Các lĩnh vực ứng dụng