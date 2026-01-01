Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Máy làm sạch bằng hơi nước SG 4/2 Classic Anniversary Edition | Kärcher

    Kärcher steam cleaner with open lid, hose, and attachments. Black and yellow design, hexagonal pattern inside lid.

    Máy làm sạch bằng hơi nước

    SG 4/2 Classic Anniversary Edition

    Mã đơn hàng: 1.092-303.0

    Nhỏ gọn và dễ sử dụng: Máy làm sạch bằng hơi nước công nghiệp SG 4/2 Classic Anniversary Edition màu đen với thiết kế hộp để tất cả trong một độc đáo với chức năng VapoHydro để làm sạch nhiều loại vết bẩn mà không cần hóa chất.
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