Máy làm sạch bằng hơi nước SG 4/2 Classic Anniversary Edition | Kärcher

Kỷ niệm 90 năm thành lập Kärcher: Máy làm sạch bằng hơi nước công nghiệp SG 4/2 Classic Anniversary Edition màu đen gây ấn tượng với hiệu quả làm sạch tuyệt vời, hiệu suất cao và mang lại giá trị tuyệt vời. Thiết kế dạng hộp, tất cả trong một độc đáo giúp máy chắc chắn và bền bỉ. Chỉ nặng 7,5 kg, tự tin là máy làm sạch bằng hơi nước chuyên nghiệp nhỏ gọn nhất trong cùng phân khúc, sẵn sàng sử dụng chỉ sau 3 phút và dễ vận hành. Với áp suất hơi nước 4 bar, máy cung cấp đủ sức mạnh để làm sạch và khử trùng kỹ lưỡng mà không cần bất kỳ hóa chất nào. Các bề mặt như quầy, hệ thống pha chế đồ uống, gạch, bếp và lò nướng được làm sạch hoàn toàn. Chức năng VapoHydro có thể chuyển đổi với nước nóng có sẵn để xử lý các vết bẩn và dầu mỡ cứng đầu. Bình chứa nước có thể tháo rời dễ dàng đổ đầy. Máy có nhiều phụ kiện, bao gồm ống phun hơi nước, đầu phun cầm tay, đầu phun tia điểm, bàn chải tròn ... Đầu lau sàn cũng có sẵn dưới dạng tùy chọn. Trọn bộ phụ kiện phiên bản kỷ niệm còn bao gồm phụ kiện đầu ủi hơi nước để làm mới và làm phẳng các loại vải như quần áo và rèm cửa.

Thiết kế tất cả trong một dạng hộp nhỏ gọn Máy bền lâu, mạnh mẽ và do đó rất tiết kiệm. Tiết kiệm không gian, thoải mái lưu trữ các phụ kiện trong máy. Có thể dễ dàng vận chuyển bằng một tay nhờ trọng lượng thấp (7,5 kg). Khái niệm vận hành đơn giản Công tắc áp suất thuận tiện để bật và tắt máy làm sạch hơi nước. Đèn LED cho biết mức độ sẵn sàng sử dụng, tình trạng thiếu nước và khoảng thời gian bảo dưỡng. Chức năng VapoHydro Sự kết hợp làm sạch mạnh mẽ của hơi nước và nước nóng. Chất bẩn hòa tan dễ dàng được rửa sạch. Tăng sức mạnh làm sạch các vết bẩn cứng đầu. Phụ kiện toàn diện Phụ kiện đa chức năng để làm sạch các bề mặt khác nhau. Tiết kiệm không gian, thoải mái lưu trữ các phụ kiện trong máy. Đầu phun sàn, đầu phun cửa sổ và đầu phun vải dệt có sẵn dưới dạng tùy chọn. Bình chứa nước sạch Bể chứa nước sạch có thể được làm đầy bất cứ lúc nào. Các ứng dụng làm sạch kéo dài với chức năng hơi nước hoặc VapoHydro mà không bị gián đoạn. Sẵn sàng sử dụng nhanh chóng bất cứ lúc nào Sẵn sàng trong vòng 3 phút sau khi bật. Tất cả các phụ kiện có thể dễ dàng lấy bất cứ lúc nào nhờ thiết kế tất cả trong một dạng hộp.