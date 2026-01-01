Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Máy làm sạch bằng hơi nước SG 4/2 Classic | Kärcher

    Kärcher steam cleaner kit with accessories including brushes, nozzles, cloth, and instruction manual on a white background.

    Máy làm sạch bằng hơi nước

    SG 4/2 Classic

    Mã đơn hàng: 1.092-301.0

    Rất nhỏ gọn và dễ sử dụng: Máy làm sạch hơi nước SG 4/2 Classic của Kärcher với thiết kế tất cả trong một dạng hộp độc đáo và chức năng VapoHydro để làm sạch và vệ sinh mà không cần hóa chất.
    Yêu cầu báo giá