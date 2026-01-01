Máy làm sạch bằng hơi nước SG 4/2 Classic | Kärcher

Nhờ thiết kế tất cả trong một dạng hộp độc đáo, rất nhỏ gọn, mạnh mẽ và bền, nó cũng được trang bị rộng rãi và rất dễ sử dụng: Máy làm sạch hơi nước SG 4/2 Classic gây ấn tượng với kết quả làm sạch tuyệt vời, một mức giá tuyệt vời / tỷ lệ hiệu suất và hiệu suất tối đa. Máy nhẹ, chỉ nặng 7,5 kg, là máy làm sạch bằng hơi nước công nghiệp nhỏ gọn nhất trong cùng loại, sẵn sàng sử dụng chỉ trong 3 phút và với áp suất hơi nước 4 bar cung cấp đủ dự trữ để làm sạch sâu và vệ sinh mà không cần sử dụng hóa chất. Quầy, thiết bị pha chế, gạch lát, bếp, lò nướng và nhiều thứ khác được làm sạch một cách tỉ mỉ ngay từ những kẽ hở nhỏ nhất - bất kể mức độ ô nhiễm. Trong những trường hợp đặc biệt cứng đầu, chức năng VapoHydro có thể kết nối giúp tạo nước nóng và loại bỏ dầu mỡ và ô nhiễm nặng một cách hiệu quả, bình chứa nước có thể được tháo ra và đổ đầy bất cứ lúc nào. Các phụ kiện như vòi hơi, đầu phun cầm tay, đầu phun tia, đầu phun áp lực, chổi tròn, chổi phẳng, gạt hơi và khăn microfiber đều được lưu trữ trực tiếp trong máy - tùy chọn cũng có sẵn đầu phun sàn.

Thiết kế tất cả trong một dạng hộp nhỏ gọn Máy bền lâu, mạnh mẽ và do đó rất tiết kiệm. Tiết kiệm không gian, thoải mái lưu trữ các phụ kiện trong máy. Có thể dễ dàng vận chuyển bằng một tay nhờ trọng lượng thấp (7,5 kg). Khái niệm vận hành đơn giản Công tắc áp suất thuận tiện để bật và tắt máy làm sạch hơi nước. Đèn LED cho biết mức độ sẵn sàng sử dụng, tình trạng thiếu nước và khoảng thời gian bảo dưỡng. Chức năng VapoHydro Sự kết hợp làm sạch mạnh mẽ của hơi nước và nước nóng. Chất bẩn hòa tan dễ dàng được rửa sạch. Tăng sức mạnh làm sạch các vết bẩn cứng đầu. Phụ kiện toàn diện Phụ kiện đa chức năng để làm sạch các bề mặt khác nhau. Tiết kiệm không gian, thoải mái lưu trữ các phụ kiện trong máy. Đầu phun sàn, đầu phun cửa sổ và đầu phun vải dệt có sẵn dưới dạng tùy chọn. Bình chứa nước sạch Bể chứa nước sạch có thể được làm đầy bất cứ lúc nào. Các ứng dụng làm sạch kéo dài với chức năng hơi nước hoặc VapoHydro mà không bị gián đoạn. Sẵn sàng sử dụng nhanh chóng bất cứ lúc nào Sẵn sàng trong vòng 3 phút sau khi bật. Tất cả các phụ kiện có thể dễ dàng lấy bất cứ lúc nào nhờ thiết kế tất cả trong một dạng hộp.