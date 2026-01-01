Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Máy hút bụi hơi nước SGV 8/5 | Kärcher

    Kärcher steam cleaner with a grey and yellow design, featuring a hose and wheels for mobility.

    Máy hút bụi hơi nước

    SGV 8/5

    Mã đơn hàng: 1.092-010.0

    Máy hút bụi hơi nước SGV 8/5 là sự kết hợp hoàn hảo của máy làm sạch bằng hơi nước và máy hút bụi khô/ướt.
    Yêu cầu báo giá
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    Công tắc bật/tắt, chế độ nước lạnh/hút, chế độ eco!efficiency, chế độ hơi nước/nước nóng/nước lạnh/hút, chức năng xả lạnh của thiết bị, chế độ hóa chất/hút, chức năng tự làm sạch của thiết bị.