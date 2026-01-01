Máy hút bụi hơi nước SGV 8/5 | Kärcher

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Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Máy hút bụi hơi nước
Mã đơn hàng: 1.092-010.0Máy hút bụi hơi nước SGV 8/5 là sự kết hợp hoàn hảo của máy làm sạch bằng hơi nước và máy hút bụi khô/ướt.
Áp suất hơi (bar)
8
Công suất gia nhiệt (W)
3000
Thời gian làm nóng (min)
7
Nhiệt độ phun (°C)
173
Nhiệt độ nước nóng (°C)
70 - 173
Bình chứa nước sạch (l)
5.6
Khoang chứa nước bẩn (l)
5
Chiều dài dây điện (m)
7.5
Điện áp (V)
220 - 240
Tần số (Hz)
50 - 50
Màu sắc
Màu than
Trọng lượng chưa gắn phụ kiện (Kg)
40
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
48.02
Kích thước (D x R x C) (mm)
640 x 495 x 965
Phạm vi cung cấp
Thiết bị
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com