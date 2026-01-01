Máy hút bụi hơi nước SGV 8/5 | Kärcher

Máy hút bụi hơi nước SGV 8/5 rất thân thiện với người dùng. Máy còn tích hợp chức năng tự làm sạch và chức năng làm sạch với chất tẩy rửa để đảm bảo công việc vệ sinh của bạn sẽ đạt được hiệu quả tối đa. Lý tưởng để sử dụng ở các khu vực nhạy cảm với tiếng ồn. Hệ thống phụ kiện tiện ích đi kèm rất đa dạng giúp gia tăng ứng dụng làm sạch.

Ống phun/hút với súng phun/hút Chế độ tiết kiệm eco!efficiency Ngăn phụ kiện tích hợp Thiết kế công thái học và dễ vận chuyển