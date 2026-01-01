Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Strainer grey Hermetic | Kärcher

    Rectangular grey tray with evenly spaced small white holes, viewed from above.

    Strainer grey Hermetic

    Mã đơn hàng: 9.212-157.0

    Yêu cầu báo giá