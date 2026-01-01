Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Súng phun áp lực cao Easy Press HP có báng súng mềm | Kärcher

    Kärcher high-pressure cleaner trigger gun with black, yellow, and grey handle.

    Súng phun áp lực cao Easy Press HP có báng súng mềm

    Mã đơn hàng: 4.775-463.0

    Súng phun áp suất cao Easy Press với báng súng mềm. Đối với ống cao áp DN 6 và DN 8 có đường kính xoay 11 mm.
    Yêu cầu báo giá