Súng phun áp lực cao Easy Press HP có báng súng mềm | Kärcher

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Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
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Mã đơn hàng: 4.775-463.0Súng phun áp suất cao Easy Press với báng súng mềm. Đối với ống cao áp DN 6 và DN 8 có đường kính xoay 11 mm.
Nhiệt độ (°C)
Tối đa 155
Ren kết nối
M22 x 1,5
Màu sắc
Đen
Áp lực tối đa (bar)
300
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
0.793
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com