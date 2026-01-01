Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Súng phun áp lực cao Easy Press mở rộng | Kärcher

    Kärcher high-pressure cleaner trigger gun with black body and yellow grip, isolated on white background.

    Súng phun áp lực cao Easy Press mở rộng

    Mã đơn hàng: 4.775-529.0

    Súng phun áp suất cao mở rộng cho ống áp lực cao với đầu nối xoay.
    Yêu cầu báo giá