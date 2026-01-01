Súng phun áp lực cao HP cao cấp | Kärcher

Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
Bảo mật thanh toán
Mã đơn hàng: 4.775-823.0Súng phun cao cấp với lưu lượng tối ưu. Áp suất nhỏ với thể tích nước lên tới 2500 l/h. Mạnh mẽ và độ bền khi sử dụng công nghiệp. Chất liệu an toàn với thực phẩm và chịu mặn cung cấp các điều kiện tốt nhất, để sử dụng trong lĩnh vực thực phẩm và trong công nghiệp. Đầu nối cho ống HP M 22 × 1.5.
Nhiệt độ (°C)
Tối đa 155
Áp lực tối đa (bar)
300
Ren kết nối
M22 x 1,5
Màu sắc
Màu than
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
0.955
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com