Súng phun áp lực cao HP cao cấp | Kärcher

Súng phun áp lực cao cao cấp cứng cáp và bền bỉ, làm bằng chất liệu chịu được nước mặn và án toàn với thực phẩm. Lý tưởng sử dụng công nghiệp, ví dụ: ngành công nghiệp thực phẩm. Với lưu lượng được tối ưu hóa cho tổn thất áp suất thấp ở tốc độ dòng nước lên tới 2500 l/h. Đầu nối cho ống cao áp M 22 x 1.5.