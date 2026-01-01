Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Súng phun áp lực cao HP cao cấp | Kärcher

    Grey Kärcher high-pressure cleaner trigger gun with yellow accents, isolated on a white background.

    Súng phun áp lực cao HP cao cấp

    Mã đơn hàng: 4.775-823.0

    Súng phun cao cấp với lưu lượng tối ưu. Áp suất nhỏ với thể tích nước lên tới 2500 l/h. Mạnh mẽ và độ bền khi sử dụng công nghiệp. Chất liệu an toàn với thực phẩm và chịu mặn cung cấp các điều kiện tốt nhất, để sử dụng trong lĩnh vực thực phẩm và trong công nghiệp. Đầu nối cho ống HP M 22 × 1.5.
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