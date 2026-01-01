Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    súng phun | Kärcher

    Kärcher high-pressure cleaner kit with hose, gun, metal case, and accessories on a white background.

    súng phun

    Mã đơn hàng: 2.869-067.0

    Thời gian thiết lập ngắn, vận chuyển dễ dàng, tắt ngay lập tức - súng phun tia là phương pháp làm sạch hợp lý cho tất cả các loại diện tích vừa và nhỏ. Có thể điều chỉnh áp suất / lượng nước.
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