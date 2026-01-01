súng phun | Kärcher

Mã đơn hàng : 2.869-067.0

Thời gian thiết lập ngắn, vận chuyển dễ dàng, tắt ngay lập tức - súng phun tia là phương pháp làm sạch hợp lý cho tất cả các loại diện tích vừa và nhỏ. Có thể điều chỉnh áp suất / lượng nước.