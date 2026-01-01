System maintenance cleaning agents 110 A | Kärcher

Công thức Machine Protector Advance 1 RM 110 cung cấp khả năng bảo vệ được cải thiện chống lại cặn vôi trên các cuộn dây gia nhiệt (lên đến 150° C) và bảo vệ chống ăn mòn không thể thiếu cho các bộ phận tiếp xúc với nước.