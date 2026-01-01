Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    System maintenance cleaning agents 110 A | Kärcher

    Yellow Kärcher PressurePro Professional RM 110 container with black cap and label detailing product information.

    System maintenance cleaning agents 110 A

    Mã đơn hàng: 6.295-971.0

    Hóa chất tẩy rửa áp chống ăn mòn sử dụng trong các dòng máy HDS mới với tùy chọn Care System.
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