System maintenance cleaning agents 110 A | Kärcher

Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Mã đơn hàng: 6.295-971.0Hóa chất tẩy rửa áp chống ăn mòn sử dụng trong các dòng máy HDS mới với tùy chọn Care System.
Kích thước đóng gói (l)
1
Đơn vị gói (Unit)
6
pH
9
Trọng lượng (Kg)
0.017
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
1.16
Kích thước (D x R x C) (mm)
242 x 233 x 208
Product
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
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