Đừng bỏ lỡ! Ưu đãi siêu hấp dẫn đang diễn ra từ 18/06 - 30/06/2026 khám phá ngay!
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
Bảo mật thanh toán
Quốc gia: Việt Nam
Đừng bỏ lỡ! Ưu đãi siêu hấp dẫn đang diễn ra từ 18/06 - 30/06/2026 khám phá ngay!
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
Bảo mật thanh toán
Điện áp (V)
220 - 240
Tần số (Hz)
50 - 60
Lực hút (mbar / kPa)
185 / 18
Lưu lượng khí (l/s)
40
Hiệu suất (W)
585
Dung tích thùng chứa (l)
10
Bề rộng quy định theo tiêu chuẩn ( )
35
Chiều dài dây điện (m)
12
Độ ồn (dB(A))
52
Trọng lượng chưa gắn phụ kiện (Kg)
6.6
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
10
Kích thước (D x R x C) (mm)
430 x 255 x 370
Phạm vi cung cấp
Thiết bị
Các lĩnh vực ứng dụng