Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    T 10/1 Bp | Kärcher

    Kärcher vacuum cleaner with long hose and two attachments on a white background.

    T 10/1 Bp

    Mã đơn hàng: 1.527-350.0

    Yêu cầu báo giá
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    Tất cả các bộ phận bằng nhựa, không bao gồm phụ kiện.