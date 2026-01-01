T 10/1 Bp | Kärcher

Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
Bảo mật thanh toán
Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
Bảo mật thanh toán
Nền tảng pin
Nền tảng pin 36V
Dung tích thùng chứa (l)
10
Vật liệu thùng chứa
Nhựa với nguyên liệu tái chế
Độ ồn (dB(A))
57
Lưu lượng khí (l/s)
40
Hiệu suất (W)
500
Lực hút (mbar / kPa)
223 / 22
Số lượng pin cần thiết (Unit)
1
Hiệu suất mỗi lần sạc pin (m²)
khoảng 150
Thời gian hoạt động mỗi lần sạc pin (min)
Tối đa 66 Tối đa 31 Tối đa 50 Tối đa 22
Thời gian sạc pin bằng sạc nhanh 80%/100% (min)
58 81
Cường độ dòng sạc (A)
6
Điện áp (nguồn cấp cho bộ sạc pin) (V)
100 - 240
Tần số đầu vào (của bộ sạc) (Hz)
50 - 60
Màu sắc
Màu than
Trọng lượng chưa gắn phụ kiện (Kg)
6.8
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
8.6
Kích thước (D x R x C) (mm)
430 x 255 x 355
Phạm vi cung cấp
Thiết bị
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
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