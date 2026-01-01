T 10/1 Bp | Kärcher

Phụ kiện đa dạng

Đầu hút sàn, đầu hút sàn gỗ, đầu hút khe và đầu hút bọc. Giỏ lọc và túi lọc chất lượng cao làm bằng lông cừu. Ống hút có thể điều chỉnh chiều độ cao làm từ nhôm