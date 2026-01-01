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    Kärcher wet and dry vacuum cleaner with a long hose and floor nozzle, grey and yellow design, on wheels.

    Máy hút bụi khô công nghiệp

    T 11/1 Classic

    Mã đơn hàng: 1.527-197.0

    Trọng lượng thấp, công suất hút cao, cực kì mạnh mẽ: Máy hút bụi khô T 11/1 Classic của chúng tôi với thiết kế nhỏ gọn, giá hấp dẫn phù hợp tiêu chí lựa chọn của người dùng chuyên nghiệp
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