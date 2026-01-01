Linh hoạt và dễ vận chuyển nhờ trọng lượng thấp 3,8 kg, máy hút bụi khô T 11/1 Classic của chúng tôi là sự lựa chọn hoàn hảo cho người dùng chuyên nghiệp thường xuyên thay đổi địa điểm hoạt động. Với thể tích thùng chứa rộng đến 11 lít, chiếc máy nhỏ gọn thuộc phân khúc cơ bản tạo ra lực hút 235 mbar/ 23,5 kpa từ công suất 850 W, do đó đảm bảo kết quả hút bụi tuyệt vời trong thời gian ngắn. Máy hút bụi hoạt động rất yên tĩnh chỉ ở mức 61 dB (A), có nghĩa là không chỉ người dùng được bảo vệ mà còn có thể thực hiện công việc bất cứ lúc nào trong ngày ở những khu vực nhạy cảm với tiếng ồn như bệnh viện hoặc khách sạn. Sự uốn cong công thái học đảm bảo các ứng dụng lâu dài và không mỏi, thậm chí hút bụi trên cầu thang cũng dễ dàng nhờ tay cầm tích hợp. Thiết kế mạnh mẽ của T 11/1 Classic không chỉ đảm bảo tuổi thọ cao mà phần ốp lưng toàn diện của nó giúp chống nghiêng máy một cách đáng tin cậy. Các phụ kiện như ống hút và đầu hút sàn có thể được cất giữ thoải mái trên thân máy, túi lọc lông cừu cũng được cung cấp. Theo yêu cầu, bộ lọc HEPA 14 hiệu suất cao cũng có sẵn.

Trọng lượng nhẹ Vận chuyển dễ dàng, cũng bằng một tay qua các gờ và bậc thang. Trọng lượng thấp hơn với thể tích thùng chứa giống hệt so với các mẫu của đối thủ cạnh tranh. Được thiết kế để sử dụng trong thời gian dài không gây mỏi. Tiếng ồn thấp với chỉ 61 dB(A) Lý tưởng để làm việc ở những khu vực nhạy cảm với tiếng ồn và vào ban đêm. Tiếng ồn hoạt động thấp bảo vệ người dùng. Móc dây Dây điện nguồn luôn được bảo quản an toàn để vận chuyển. Dây lưu trữ năng lượng thực Thiết kế máy bền và mạnh mẽ Dễ dàng và thoải mái khi vận chuyển và lưu trữ Bộ giảm xóc mạnh mẽ giúp bảo vệ máy không bị rung lắc và va đập Máy bền lâu, mạnh mẽ và do đó rất tiết kiệm.