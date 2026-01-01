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Quốc gia: Việt Nam
Đừng bỏ lỡ! Ưu đãi siêu hấp dẫn đang diễn ra từ 18/06 - 30/06/2026 khám phá ngay!
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Máy hút bụi khô công nghiệp
Mã đơn hàng: 1.527-197.0Trọng lượng thấp, công suất hút cao, cực kì mạnh mẽ: Máy hút bụi khô T 11/1 Classic của chúng tôi với thiết kế nhỏ gọn, giá hấp dẫn phù hợp tiêu chí lựa chọn của người dùng chuyên nghiệp
Số pha (Ph)
1
Điện áp (V)
220 - 240
Tần số (Hz)
50 - 60
Lực hút (mbar / kPa)
235 / 23.5
Lưu lượng khí (l/s)
40
Hiệu suất (W)
850
Dung tích thùng chứa (l)
11
Bề rộng quy định theo tiêu chuẩn ( )
35
Chiều dài dây điện (m)
7.5
Độ ồn (dB(A))
61
Màu sắc
Màu than
Trọng lượng chưa gắn phụ kiện (Kg)
3.915
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
5.901
Kích thước (D x R x C) (mm)
385 x 285 x 385
Phạm vi cung cấp
Thiết bị
Thông tin sản phẩm
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