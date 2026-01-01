Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Máy hút bụi khô công nghiệp T 11/1 Classic Re!Plast Anniversary | Kärcher

    Kärcher vacuum cleaner with long hose and nozzle, alongside a stack of vacuum bags.

    Máy hút bụi khô công nghiệp

    T 11/1 Classic Re!Plast Anniversary

    Mã đơn hàng: 1.527-214.0

    Bền vững, chắc chắn và bền bỉ: Máy hút bụi khô công nghiệp phiên bản Classic T 11/1 Classic Re!Plast phiên bản giới hạn với màu đen cá tính được làm từ 60% vật liệu tái chế¹⁾ và nổi bật với lực hút cao ấn tượng.
    Yêu cầu báo giá
    ¹⁾
    Tất cả các bộ phận bằng nhựa, không bao gồm phụ kiện.