Máy hút bụi khô công nghiệp T 11/1 Classic Re!Plast Anniversary | Kärcher

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Máy hút bụi khô công nghiệp
Mã đơn hàng: 1.527-214.0Bền vững, chắc chắn và bền bỉ: Máy hút bụi khô công nghiệp phiên bản Classic T 11/1 Classic Re!Plast phiên bản giới hạn với màu đen cá tính được làm từ 60% vật liệu tái chế¹⁾ và nổi bật với lực hút cao ấn tượng.
Số pha (Ph)
1
Điện áp (V)
220 - 240
Tần số (Hz)
50 - 60
Lực hút (mbar / kPa)
235 / 23.5
Lưu lượng khí (l/s)
40
Hiệu suất (W)
850
Dung tích thùng chứa (l)
11
Bề rộng quy định theo tiêu chuẩn ( )
35
Chiều dài dây điện (m)
7.5
Độ ồn (dB(A))
61
Màu sắc
Đen
Trọng lượng chưa gắn phụ kiện (Kg)
3.8
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
6.596
Kích thước (D x R x C) (mm)
385 x 285 x 385
Phạm vi cung cấp
Thiết bị
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
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