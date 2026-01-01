Máy hút bụi khô công nghiệp T 11/1 Classic Re!Plast Anniversary | Kärcher

Nhân kỷ niệm 90 năm thành lập Kärcher: Máy hút bụi khô công nghiệp phiên bản Classic T 11/1 Classic Re!Plast phiên bản giới hạn, nổi bật với màu đen cá tính, lực hút tuyệt vời, độ bền, độ chắc chắn và giá thành tốt. Máy giúp giảm đáng kể mức tiêu thụ nhiên liệu và năng lượng ở giai đoạn sản xuất bằng cách sử dụng 60% vật liệu tái chế¹⁾. Với công suất đầu ra lên đến 850 Watt, máy hút bụi tạo ra lực hút 235 milibar (23,5 kPa), đảm bảo kết quả hút bụi tuyệt vời. Ngoài ra, tiếng ồn khi vận hành thấp chỉ 61 dB(A) đảm bảo rằng máy có thể được sử dụng ở những nơi nhạy cảm với tiếng ồn bất cứ lúc nào. Máy hút bụi khô nhỏ gọn này chống nghiêng, có tay cầm thiết kế cong thái học tiện dụng. Với thể tích bình chứa 11 lít và trọng lượng chỉ 4 kg, máy dễ dàng mang theo và tạo điều kiện cho những khoảng thời gian làm việc dài mà không gây mệt mỏi. Nhiều phụ kiện khác nhau, chẳng hạn như ống hút và vòi phun sàn, có thể được cất giữ trên chính máy hút bụi để thuận tiện hơn. Trọn bộ phụ kiện máy cũng đã được trang bị 10 túi lọc bụi thay thế, giúp bạn có thể thoải mái làm sạch trong thời gian dài.

Bền vững với thiết kế với 60% nguyên liệu tái chế bảo vệ môi trường Được sản xuất bằng ít nhiên liệu và ít năng lượng hơn. Sử dụng vật liệu tái chế giúp giảm lượng khí thải CO₂. Máy móc sáng tạo, bền bỉ, mạnh mẽ và tiết kiệm năng lượng. Trọng lượng nhẹ Vận chuyển dễ dàng, cũng bằng một tay qua các gờ và bậc thang. Trọng lượng thấp hơn với thể tích thùng chứa giống hệt so với các mẫu của đối thủ cạnh tranh. Được thiết kế để sử dụng trong thời gian dài không gây mỏi. Tiếng ồn thấp với chỉ 61 dB(A) Lý tưởng để làm việc ở những khu vực nhạy cảm với tiếng ồn và vào ban đêm. Tiếng ồn hoạt động thấp bảo vệ người dùng. Ngăn phụ kiện tích hợp Vận chuyển máy an toàn và tiện lợi bao gồm cả phụ kiện. Cất giữ dây nguồn nhanh chóng và an toàn trên móc cáp. Vị trí lắp đặt đầu hút sàn dễ dàng và tiện lợi trên máy hút bụi. Móc dây Dây điện nguồn luôn được bảo quản an toàn để vận chuyển.