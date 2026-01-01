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Quốc gia: Việt Nam
Đừng bỏ lỡ! Ưu đãi siêu hấp dẫn đang diễn ra từ 18/06 - 30/06/2026 khám phá ngay!
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Máy hút bụi khô công nghiệp
Mã đơn hàng: 1.355-135.0Thiết bị mới của Kärcher T 12/1 Eco!Efficiency là máy hút bụi không gây ồn, hiệu suất vận hành cao, đặc biệt phù hợp cho các nhà thầu vệ sinh, khách sạn, nhà hàng, văn phòng, cửa hàng, bệnh viện, cũng như trong các hộ gia đình. Thiết bị có công tắc đạp thuận tiện cho phép vận hành rất dễ dàng, kèm theo hai bánh sau và hai bánh nhỏ phía trước đảm bảo tính lưu động tối đa. Tất cả các tính năng trên góp phần tạo nên chiếc máy hút bụi khô trung cấp vừa bền vừa khỏe.
Điện áp (V)
220 - 240
Tần số (Hz)
50 - 60
Lực hút (mbar / kPa)
185 / 18.5
Lưu lượng khí (l/s)
46
Hiệu suất (W)
500
Dung tích thùng chứa (l)
12
Bề rộng quy định theo tiêu chuẩn ( )
35
Chiều dài dây điện (m)
12
Độ ồn (dB(A))
60
Màu sắc
Màu than
Trọng lượng chưa gắn phụ kiện (Kg)
6.4
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
8.5
Kích thước (D x R x C) (mm)
410 x 315 x 340
Phạm vi cung cấp
Thiết bị
Thông tin sản phẩm
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