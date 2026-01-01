Máy hút bụi khô hiệu quả T 12/1 eco! Cho dù là ứng dụng làm sạch trong văn phòng, cửa hàng bán lẻ, nhà hàng, hoặc ở những khu vực đặc biệt nhạy cảm với tiếng ồn như bệnh viện hoặc khách sạn: Máy hút bụi khô mạnh mẽ và bền bỉ với khả năng chống va đập gây ấn tượng với độ an toàn chống lật, chạy rất êm, khả năng cơ động cao và tiếng ồn hoạt động thấp. Ngay cả khi túi lọc đầy, công suất hút gần như được giữ lại hoàn toàn nhờ đánh giá động cơ, luồng gió và hệ thống lọc 6 chiều được phối hợp hoàn hảo. Công tắc chân, cơ cấu gắn vào thông minh ở ống hút, vị trí đỗ của đầu hút sàn, bộ cáp vận hành được tích hợp ở đầu tuabin - cáp điện cũng có thể được giữ chặt vào móc cáp gấp - cũng như sự uốn cong hình delta đảm bảo việc xử lý đơn giản và thoải mái. Bộ lọc HEPA hiệu suất cao cũng có sẵn cho các ứng dụng khắt khe nhất.

Tiết kiệm năng lượng chưa bao giờ vui đến thế! Tiêu thụ điện năng thấp (500 W). Tiết kiệm đến 40% năng lượng với đồng thời hiệu suất làm sạch cao. Ngăn cất nguồn tích hợp ngay trên máy Dây điện nguồn luôn được bảo quản an toàn để vận chuyển. Độ ồn thấp Thích hợp sử dụng cho các khu vực nhạy cảm với tiếng ồn nhờ tiếng ồn hoạt động thấp. Các ứng dụng làm sạch ban đêm cũng có thể thực hiện được mà không gặp bất kỳ vấn đề gì. Dễ bảo dưỡng Thay thế cáp nguồn đơn giản, nhanh chóng, ngay cả khi bạn không cần biết trước. Giảm yêu cầu về thời gian và chi phí dịch vụ.