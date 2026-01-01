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    Kärcher vacuum cleaner with a long hose and metal tube, featuring a grey and yellow design on a white background.

    Máy hút bụi khô công nghiệp

    T 12/1 eco!efficiency

    Mã đơn hàng: 1.355-135.0

    Thiết bị mới của Kärcher T 12/1 Eco!Efficiency là máy hút bụi không gây ồn, hiệu suất vận hành cao, đặc biệt phù hợp cho các nhà thầu vệ sinh, khách sạn, nhà hàng, văn phòng, cửa hàng, bệnh viện, cũng như trong các hộ gia đình. Thiết bị có công tắc đạp thuận tiện cho phép vận hành rất dễ dàng, kèm theo hai bánh sau và hai bánh nhỏ phía trước đảm bảo tính lưu động tối đa. Tất cả các tính năng trên góp phần tạo nên chiếc máy hút bụi khô trung cấp vừa bền vừa khỏe.
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