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Quốc gia: Việt Nam
Đừng bỏ lỡ! Ưu đãi siêu hấp dẫn đang diễn ra từ 18/06 - 30/06/2026 khám phá ngay!
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Máy hút bụi khô công nghiệp
Mã đơn hàng: 1.355-100.0Kärcher T 12/1 mới là máy hút bụi hiệu quả cao và yên tĩnh. Thiết bị có công tắc bước tiện lợi để dễ vận hành và có hai bánh sau và hai bánh trước để có khả năng cơ động tối đa. Tất cả cùng nhau một máy hút bụi khô mạnh mẽ.
Số pha (Ph)
1
Điện áp (V)
220 - 240
Tần số (Hz)
50 - 60
Lực hút (mbar / kPa)
220 / 22
Lưu lượng khí (l/s)
43
Hiệu suất (W)
700
Dung tích thùng chứa (l)
12
Bề rộng quy định theo tiêu chuẩn ( )
35
Chiều dài dây điện (m)
12
Chất liệu dây cáp
PVC
Màu dây cáp
Vàng
Độ ồn (dB(A))
60
Màu sắc
Màu than
Trọng lượng chưa gắn phụ kiện (Kg)
6.4
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
9.555
Kích thước (D x R x C) (mm)
410 x 315 x 340
Phạm vi cung cấp
Thiết bị
Thông tin sản phẩm
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