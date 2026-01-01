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    Kärcher vacuum cleaner with a long hose and metal tube, featuring a grey and yellow design on a white background.

    Máy hút bụi khô công nghiệp

    T 12/1

    Mã đơn hàng: 1.355-100.0

    Kärcher T 12/1 mới là máy hút bụi hiệu quả cao và yên tĩnh. Thiết bị có công tắc bước tiện lợi để dễ vận hành và có hai bánh sau và hai bánh trước để có khả năng cơ động tối đa. Tất cả cùng nhau một máy hút bụi khô mạnh mẽ.
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