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    Kärcher wet and dry vacuum cleaner with a long hose and nozzle, featuring a grey and black design with yellow accents.

    Máy hút bụi khô công nghiệp

    T 14/1 Classic *EU

    Mã đơn hàng: 1.527-170.0

    Trọng lượng nhẹ, mạnh mẽ, giá hợp lý: Máy hút bụi khô T 14/1 Classic gây ấn tượng với sức hút mạnh mẽ, hoạt động đơn giản và thùng chứa 14L cho công việc không bị gián đoạn.