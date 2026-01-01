Máy hút bụi khô T 14/1 Classic thuyết phục bạn bằng sự nhẹ nhàng về trọng lượng, động cơ hút mạnh mẽ và giá thành cực kì hợp lý. Cầu giao đạp chân cho sự khởi đầu vô cùng đơn giản. Thùng chứa 14L đảm bảo khoảng thời gian làm việc liên tục và không bị gián đoạn. Sau khi hút bụi, bạn có thể thay đổi túi lọc gần như chỉ trong vài giây nhờ hai nắp trên đầu tuabin. Bộ lọc lớn cố định được làm từ nylon để tách bụi tối ưu và cũng có thể giặt được.

Cầu giao đạp chân tiện lợi Không cần cúi xuống: công tắc on/off chuyển đổi tốc độ và dễ sử dụng. Nơi chứa phụ kiện Các ống hút và phụ kiện được mang theo máy một cách an toàn và thuận tiện, luôn sẵn sàng khi cần sử dụng. Rổ lọc chính giúp tách bụi tối ưu Bộ lọc chính vĩnh viễn đảm bảo tách bụi tối ưu, cho phép hoạt động mà không cần túi lọc. Bảo quản dây điện an toàn Dây điện nguồn được gắn đơn giản vào móc cáp. Điều này ngăn ngừa các nguy cơ vấp ngã nguy hiểm trong quá trình vận chuyển. Nới gắn phụ kiện cho đầu hút nhỏ Nhờ giá đỡ phụ kiện thiết thực, các đầu hút nhỏ có thể được cố định trực tiếp vào đường ống. Bằng cách này, các đầu hút luôn ở gần tầm tay khi cần.