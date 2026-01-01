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    Kärcher wet and dry vacuum cleaner with hose, floor nozzle, and brush attachment on a white background.

    Máy hút bụi khô công nghiệp

    T 15/1 Adv

    Mã đơn hàng: 1.355-304.0

    T15/1 Adv có độ bền cao và được làm từ 45% vật liệu tái chế¹⁾. Ngoài khả năng hút mạnh mẽ, nó còn có khả năng vận hành siêu êm ái và thiết kế công thái học tiện dụng.
    Yêu cầu báo giá
    ¹⁾
    Tất cả các bộ phận bằng nhựa, không bao gồm phụ kiện.