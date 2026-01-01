Máy hút bụi khô T 15/1 Adv Kärcher nổi bật với tính bền vững, độ bền cao, khả năng hút mạnh mẽ và hoạt động siêu êm ái. Máy còn sở hữu độ bền ấn tượng, cùng với một loạt phụ kiện đa dạng và tỉ lệ giá/hiệu suất tuyệt vời. Với 45% vật liệu tái chế¹⁾ trong quá trình sản xuất, máy giúp tiết kiệm tài nguyên và giảm yêu cầu năng lượng. T 15/1 Adv mạnh mẽ và hoạt động với độ ồn thấp (52 dB[A]), thực tế rất yên tĩnh đến mức có thể sử dụng để vệ sinh vào ban ngày và ở các khu vực nhạy cảm với tiếng ồn bất cứ lúc nào. Máy hút bụi này dễ dàng di chuyển và không bị nghiêng, với dung tích thùng chứa lên tới 15 lít. Máy còn có tay cầm gập, giúp việc vận chuyển máy trở nên dễ dàng và thuận tiện. Bền bỉ và chắc chắn là đặc điểm nổi bật của máy, bao gồm cả khung, vỏ, bộ đệm và bánh xe lớn. Bộ phụ kiện đi kèm gồm đầu hút khe và đầu hút bọc ghế, có thể được lưu trữ ngay trên máy để dễ dàng sử dụng khi cần. Bộ phụ kiện của T 15/1 Adv còn bao gồm một loạt các phụ kiện khác: ống hút, ống uốn chống tĩnh điện, ống hút dạng ống lồng nhẹ và có thể điều chỉnh chiều cao (bằng nhôm), đầu hút sàn có thể chuyển đổi, đầu hút gỗ, đầu hút khe và đầu hút bọc ghế.

Bền vững và mạnh mẽ: 45% thành phần tái chế Sản xuất: Giảm sử dụng nguyên liệu thô và năng lượng. Sử dụng vật liệu tái chế làm giảm lượng khí thải CO₂. Siêu êm: Hoạt động gần như không có tiếng ồn chỉ với 52 dB(A) Hoàn hảo để vệ sinh ban ngày. Giảm ô nhiễm tiếng ồn ngay cả vào ban đêm. Giảm thiểu rủi ro như căng thẳng hoặc tổn thương thính giác. Thiết kế công thái học, nhỏ gọn và thân thiện với người dùng Vận chuyển công thái học: Có thể mang gần người. Thiết kế công thái học với tay cầm thoải mái Tiết kiệm không gian và thông minh: Dễ dàng cất giữ nhanh chóng. Dây cắm nguồn Thay thế dây nguồn đơn giản và nhanh chóng ngay cả khi không có kiến thức trước đó. Quá trình làm sạch có thể được tiếp tục liền mạch. Giảm hoặc tránh chi phí bảo trì. Ngăn lưu trữ dây thủ công Dây nguồn có thể được lưu trữ dễ dàng. Tiết kiệm thời gian: Lưu trữ dây chỉ trong vài giây. Dây nguồn không bị xoắn và luôn được cuộn lại. Trọng lượng nhẹ Vận chuyển dễ dàng, ngay cả khi dùng một tay. Dễ dàng mang theo trên các bậc thang. Vận hành thân thiện với người dùng Nút bật/tắt lớn. Vận hành nhanh chóng và dễ dàng bằng chân hoặc tay. Vị trí đặt thiết thực để cất giữ gọn gàng. Giỏ lọc chính vĩnh viễn Bền, chắc và bền vững. Được làm từ lông cừu. Có thể vệ sinh bằng tay ở 30 °C và tái sử dụng. Phụ kiện đa dạng Đầu hút sàn, đầu hút sàn gỗ, đầu hút khe và đầu hút bọc. Giỏ lọc và túi lọc chất lượng cao làm bằng lông cừu. Ống hút có thể điều chỉnh chiều độ cao làm từ nhôm Ngăn phụ kiện tích hợp Đầu hút khe và đầu hút bọc ghế: Được lưu trữ trong đầu máy. Lưu trữ tiết kiệm không gian, luôn sẵn sàng sử dụng. Vận chuyển máy và phụ kiện an toàn và thuận tiện.