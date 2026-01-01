Thiết bị vận hành cực kỳ yên tĩnh kết hợp tiện nghi công thái nhờ tích hợp hoàn thiện ống hút, dây nguồn và phụ kiện cũng như hai vị trí dựng dành cho công cụ sàn với hiệu suất hút vượt trội và bán kính vận hành rộng.

Bộ lọc HEPA-13 hiệu quả cao Được chứng nhận phù hợp với tiêu chuẩn thử nghiệm DIN EN 1822: 2019. Mức độ lọc và tách cao 99,95% loại bỏ các hạt nhỏ. Ngăn phụ kiện tích hợp