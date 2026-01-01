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Quốc gia: Việt Nam
Đừng bỏ lỡ! Ưu đãi siêu hấp dẫn đang diễn ra từ 18/06 - 30/06/2026 khám phá ngay!
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Máy hút bụi khô công nghiệp
Mã đơn hàng: 1.355-235.0Máy hút bụi khô T 15/1 đã đượcchúng tôi đã cải tiến từ dòng máy hút bụi khô thương mại hiện tại và đã giành lại được mảng thị trường quan trọng nhờ dòng sản phẩm hàng đầu này.
Số pha (Ph)
1
Điện áp (V)
220 - 240
Tần số (Hz)
50 - 60
Lực hút (mbar / kPa)
220 / 22
Lưu lượng khí (l/s)
43
Hiệu suất (W)
700
Dung tích thùng chứa (l)
15
Bề rộng quy định theo tiêu chuẩn ( )
35
Chiều dài dây điện (m)
15
Độ ồn (dB(A))
60
Màu sắc
Màu than
Trọng lượng chưa gắn phụ kiện (Kg)
7.1
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
11.548
Kích thước (D x R x C) (mm)
434 x 316 x 400
Phạm vi cung cấp
Thiết bị
Các lĩnh vực ứng dụng