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    Kärcher professional vacuum cleaner with a grey and yellow design, featuring a long hose and metal extension tube.

    Máy hút bụi khô công nghiệp

    T 15/1 HEPA

    Mã đơn hàng: 1.355-235.0

    Máy hút bụi khô T 15/1 đã đượcchúng tôi đã cải tiến từ dòng máy hút bụi khô thương mại hiện tại và đã giành lại được mảng thị trường quan trọng nhờ dòng sản phẩm hàng đầu này.
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